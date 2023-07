Oposição quer investigação de Barroso por fala contra bolsonarismo

RF Raphael Felice

Barroso disse que Brasil ‘derrotou o bolsonarismo’ durante evento da UNE - (crédito: Wilson Dais/Agência Brasil)

O senador Jorge Seif (PL-SC) e o líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado Carlos Jordy (PL-RJ), anunciaram nesta quarta-feira (19/7) um protocolo de pedido de investigação conjunta — com senadores e deputados federais — ao ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Seif e Jordy darão uma entrevista coletiva com o pedido de investigação. A oposição, em especial a ala bolsonarista, avalia que Barroso cometeu crime de responsabilidade ao ter dito que ‘derrotou o bolsonarismo’, durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE).

“Nada que está acontecendo aqui me é estranho, pois eu enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo. Não tenho medo de vaia porque temos um país para construir. Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas”, disse o ministro em resposta a uma ala de estudantes que o vaiava. O grupo questionava a atuação do magistrado em atuações no STF, como o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016, e o piso da enfermagem.



A fala repercutiu mal e voltou a movimentar discursos radicais na extrema direita. Barroso se retratou por meio de nota. O ministro justificou que fez uma referência ao “extremismo golpista que se manifestou no 8 de janeiro”.

O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), repudiou a fala de Barroso em um pronunciamento na semana passada, mas atua nos bastidores para tentar acalmar parlamentares bolsonaristas sobre prováveis pedidos de impeachment contra Barroso.

