Dono do Habib's diz que não apoiaria Bolsonaro de novo e que 'Haddad é 10'

MS Melissa Souza* — Estado de Minas

Empresário Alberto Saraiva e ministro da Fazenda Fernando Haddad - (crédito: Divulgação e Ed Alves/CB/D.A Press)

O empresário Alberto Saraiva, dono da rede de restaurantes de comida árabe Habib’s, disse que está "contente" com o país e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, "é 10". Saraiva afirmou, ainda, que "não apoiaria" o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) novamente.



Em entrevista ao UOL, Alberto Saraiva disse que, quando Haddad foi escolhido ministro da Fazenda, havia uma preocupação, mas hoje "o empresariado está em total apoio a ele". A avaliação dele é que o petista tem inteligência, é bem-intencionado, luta pelo país e ouve todos os setores. "De zero a 10, é 10", afirmou.



De acordo com o dono do Habib’s, o país tem um governo mais equilibrado, mas ele não é o único responsável pelo momento positivo. Ele citou a Câmara, o Senado e o Banco Central e disse também que a sorte tem ajudado a economia: "Tem um pouco de sorte nisso, porque a situação dos outros países favorece o Brasil".

Segundo Saraiva, todas as análises que tem visto são positivas, apontando para queda na inflação e queda nos juros. Ele também citou a queda do dólar, o que favorece a compra de produtos dolarizados, como a farinha, e a melhora da situação dos empregos. Tudo isso aponta para um aumento na renda e consequentemente no consumo de fast food, foco principal dos seus negócios.

O empresário foi um grande apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas disse que não daria seu apoio novamente. Questionado se ficou decepcionado com o ex-mandatário, ele respondeu: "Não. Não apoiaria, tem 500 coisas para justificar isso", sem dar mais detalhes.

Repercussão do caso

A entrevista de Alberto Saraiva deu o que falar na manhã desta segunda-feira (17/7). No Twitter, o assunto esteve em alta e contou com publicações que vão desde o repúdio à fala do empresário, até pessoas que elogiaram o novo posicionamento.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.