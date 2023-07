CazéTV bate recorde com mais de 1 milhão de espectadores na estreia do Brasil

CG Camilla Germano

Momento em que as jogadoras do Brasil comemoram o primeiro gol de Ary Borges contra o Panamá - (crédito: Brenton EDWARDS / AFP)

Em manhã histórica na partida da Seleção Brasileira contra o Panamá na Copa do Mundo Feminina, a transmissão do jogo da CazéTV, do streamer brasileiro Casimiro Miguel, alcançou a marca de 1 milhão de espectadores acompanhando simultaneamente. O número é um recorde de audiência simultânea de uma transmissão de futebol feminino no YouTube. A partida, realizada na Austrália, foi vencida com tranquilidade pelo Brasil por 4x0.

A CazéTV já tinha feito história com o número de espectadores na partida entre Nigéria e Canadá, disputada entre a noite de quinta-feira (20) e a madrugada de sexta (21), pelo horário de Brasília, e foi acompanhada por 149 mil pessoas.

No primeiro tempo da partida entre Brasil e Panamá, o canal já tinha mais do que dobrado o recorde com 795 mil pessoas assistindo a live ao vivo. No segundo tempo, 1001309 pessoas acompanharam a partida pelo Youtube.

A MAIOR AUDIÊNCIA DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL FEMININO DA HISTÓRIA DO YOUTUBE É NOSSA! UMA MILHA! ????



E é só o primeiro jogo do Brasa, hein? VAMBORA POR MUITO MAIS E PELA #PRIMEIRAESTRELA! ???????? pic.twitter.com/fLVku8LXx9 — CazéTV (@CazeTVOficial) July 24, 2023

Todos os 64 jogos da Copa do Mundo Feminina, que está sendo realizada na Austrália e Nova Zelândia, terão transmissão ao vivo pela CazéTV.