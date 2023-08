MJ está de "portas abertas" para governador Zema, diz Flávio Dino

Ândrea Malcher

Flávio Dino afirmou disse que governo Lula não faz distinções partidárias e que as falas de Zema sobre o Norte e o Nordeste - (crédito: Isaac Amorim/MJSP)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi questionado sobre a ausência do governador Romeu Zema (Novo) na cerimônia de entrega de viaturas e anúncio de investimentos federais em Belo Horizonte (MG), nesta segunda-feira (21/8). Segundo ele, a pasta está de "portas abertas" para dialogar com o político, mesmo após as falas preconceituosas dele a respeitos das regiões Norte e Nordeste.



“No governo federal, seguimos a diretriz do presidente Lula de tratar todos os estados de modo igual. Portanto, não fazemos distinções partidárias. É claro que gostaríamos que o senhor governador aqui estivesse, mas o governo de Minas Gerais está representado pelo secretário de Segurança (Rogério Greco), pelo comandante da polícia. Tenho certeza que, em outros momentos políticos, quem sabe o governador possa fazer esse diálogo”, afirmou Dino.

“O que eu posso destacar e frisar é que o Ministério da Justiça e Segurança Pública está de portas abertas para o governador Zema todas as vezes que ele quiser lá comparecer para fazer pedidos em nome da população mineira, porque nós não distinguimos partidos. Aí depende dele. Da nossa parte, nós não consideramos que uma declaração que ele fez, e com a qual obviamente nós discordamos, seja motivo para que não haja essa relação institucional", destacou Dino.

Estavam presentes no evento o secretário estadual de Segurança, Rogério Greco, e o prefeito da capital, Fuad Noman (PSD). No início de agosto, Romeu Zema disse, em entrevista ao Estadão, que o Sul e o Sudeste são prejudicados para favorecer o Norte e Nordeste em pautas econômicas no Congresso e programas federais. Para o governador mineiro, os estados nordestinos e nortistas seriam as “vacas menos produtivas” do país. A fala gerou repercussão negativa em todos os setores da sociedade.