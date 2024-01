Haddad diz que candidatura de Lula à reeleição é "consenso" no PT

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad afirmou nesta terça-feira (2/1) que há consenso no Partido dos Trabalhadores (PT) para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da (PT) em 2026. A declaração foi feita em entrevistas ao jornal O Globo.

"Acredito que existe consenso dentro do PT e da base aliada sobre a candidatura do presidente Lula em 2026. Na minha opinião, é uma coisa que está bem pacificada. Não se discute", apontou, emendando que "Lula foi três vezes presidente. Provavelmente, será uma quarta".

Ao ser questionado sobre eventualmente ser sucessor do presidente, descartou a ideia.

"Eu não penso. E só passou pela minha cabeça em 2018 porque era uma situação em que ninguém queria ser vice do Lula. E aí, um dia, ele falou: 'Haddad, acho que vamos sobrar só nós dois'. Dentro da cadeia. Eu disse: 'Pense bem antes de me convidar, porque vou aceitar'. E acabou acontecendo", acrescentou.

Por fim, disse não participar de reuniões internas do partido sobre o assunto e que a sucessão de Lula após as eleições de 2026 é um assunto que deve estar em pauta, levando em conta a oposição bolsonarista. "Excluído 2026, o fato é que a questão (de um sucessor) vai se colocar. E penso que deveria haver uma certa preocupação com isso", concluiu.

No começo de 2023, apesar das sinalizações de que cumpriria apenas um mandato feitas ao longo da campanha, Lula, que terá 81 anos no próximo pleito, afirmou que pode concorrer à reeleição em 2026 e que sua decisão vai depender do contexto político do País daqui a quatro anos e de suas condições de saúde.