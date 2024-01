PSB sobre 8/1: "Um marco na história da democracia brasileira"

Em 8 de janeiro de 2023, o cenário político brasileiro foi marcado por ataques de extremistas às sedes dos Três Poderes, em Brasília. Um ano após ocorrido, o compromisso com a justiça social e com a preservação dos direitos fundamentais continuam sendo pontos defendidos pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), segundo a legenda.

No Instagram da sigla, o episódio é descrito como “sombrio e inaceitável na história de nossa nação”. O PSB lembrou que o ataque violento e sem precedentes à democracia brasileira ressalta a força e a resiliência das instituições e da população na defesa dos valores democráticos.







“A tentativa de golpe, alimentada por influências nocivas, foi enfrentada com determinação e agilidade pelas instituições do país, evidenciando o poder da união e do compromisso democrático”, escreveu o partido. O PSB defende que a resposta rápida e coesa foi um marco de resistência e um triunfo do Estado Democrático de Direito.



E afirma que o dia de hoje lembra que a democracia é um valor que precisa ser constantemente defendido e nunca tomado como garantido. “É uma conquista do povo, fruto de muita luta e sacrifício, e que deve ser protegida contra qualquer tentativa de subversão”, declarou a legenda.

“Juntos, seguiremos lutando para proteger nossa Constituição e para resistir a qualquer forma de retrocesso. Nosso partido está firme na defesa de uma democracia brasileira forte e inquebrantável”, finalizou a postagem nas redes sociais.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro