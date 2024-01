Governador do ES desconversa ausência de Ibaneis em ato: "Ruim avaliar"

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), compareceu nesta segunda-feira, 8 de janeiro, ao ato Democracia Inabalada, ocorrido no Congresso Nacional. O evento marca um ano do ataque de extremistas aos Três Poderes. Ele foi questionado sobre a ausência do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que passa férias com a família em Miami, nos EUA.

Casagrande desconversou, mas disse ser necessário deixar de lado disputas políticas.

“É um momento de todos estarem juntos, independentemente da posição política, partidária e ideológica. O que a gente teve aqui há um ano foi uma agressão às nossas instituições, agressão da nossa democracia. É muito importante que a gente relembre para que isso não ocorra mais para que a gente não tenha mais risco à nossa democracia e não ocorram mais os ataques que tivemos de vandalismo às nossas instituições”, emendou.

Ainda comentando sobre a ausência de Ibaneis, disse ser “ruim avaliar ausências". "Compreendo que o momento de hoje é meio que uma continuidade da reunião que fizemos em janeiro passado, onde todos os estados foram presentes. O momento exige que deixemos de lado disputas ideológicas e que a gente preserve efetivamente o fortalecimento à democracia”, concluiu.