Manifestações pelo Brasil marcam um ano dos ataques golpistas

O Centro de Recife amanheceu nesta segunda-feira tomado por manifestantes que relembram as invasões golpistas às sedes dos Três Poderes, em Brasília, há exato um ano, em 8 de janeiro de 2023. Além de Pernambuco, outras manifestações foram marcadas em diversos estados brasileiros. Em São Paulo, a mobilização está marcada para acontecer na frente do Masp, às 17h de hoje, intitulada de “8 de Janeiro: o Brasil se une em defesa da democracia”. Em Brasília, a manifestação ocorreu ontem (7/1), no Eixão do Lazer, na altura da 208 Norte.

Com concentração em frente ao Monumento Tortura Nunca Mais, na praça Padre Henrique, na Rua da Aurora, centro de Recife, a movimentação popular intitulada "Democracia inabalada" ocorreu entre 10h e 11h30.

A mobilização foi composta pela Central de Movimentos Populares (CMP), pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), pela União Nacional dos Estudantes (UNE), pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) , bem como movimentos de mulheres, de negros, entre outros.



Peo menos outras 12 manifestações estão marcadas para esta segunda-feira, ao longo do dia, em vários estados do país, em cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Botucatu (SP), Porto Alegre, Curitiba, Campo Grande, Goiânia, João Pessoa e Campina Grande ( PB), além de Aracaju, Recife, Salvador e Fortaleza.



*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro