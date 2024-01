Leite diz que ato que marca um ano do 8/1 não tem "ideologia política"

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite PSDB), afirmou que a sua presença no ato de celebração pela democracia, nesta segunda-feira, 8 de janeiro, encabeçado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não tem nada a ver com “ideologia política”. Ele disse ter deixado as férias na Bahia para estar presente hoje em Brasília.

“Eu defendo que essa celebração do 8 de janeiro não pertença a qualquer ideologia política. Ela é a celebração da democracia incontestável”, destacou Leite.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Leite (@eduardoleite45)

O governador também comentou o contexto em que os ataques de 8/1/2023 ocorreram.

“Grupos, ainda que pequenos, defendiam a intervenção militar, havia uma tentativa de deslegitimação das eleições. Então, não é só sobre os atos de vandalismo que aconteceram, aquilo aconteceu dentro de um contexto que tinha caráter golpista, inegavelmente”, comentou. E enfatizou que “não interessa se (ele) é de esquerda ou de direita”, sua presença não tem a ver com “governo Lula ou conotação política eleitoral”.



“Nós temos que celebrar nossa democracia e deixar muito bem registrado que não não deixaremos passar qualquer tentativa de golpe no nosso país”, reiterou.

Em meio a ausências confirmadas, como a de Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal, que passa férias nos Estados Unidos, estão presentes no evento na capital federal 18 governadores.

Acreditava-se que Leite não iria ao ato na capital em razão das férias, mas ele garantiu que “nunca disse que não viria” e que reajustou a agenda para estar presente em Brasília por considerar um “ato importante”. Ainda ontem, o governador gaúcho publicou foto nas redes sociais “encerrando as férias” na praia de Caraíva, Bahia.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Leite (@eduardoleite45)