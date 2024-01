Zema diz que homem branco, hetero e bem-sucedido é taxado de "carrasco"

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, afirmou durante o lançamento de um programa do estado para atender mulheres vítimas de violência e assédio sexual durante o carnaval que homem branco, heterossexual e bem-sucedido no Brasil é percebido como “carrasco”.



Zema citou que, quando estava à frente das empresas da família, prezava pela diversidade entre os funcionários. “Tem negros, tem LGBT trabalhando e são respeitados. É muito perigoso rotular. Se alguém é homem, é branco, é heterossexual e é bem-sucedido, pronto, rotulado de carrasco”.

“Parece que não pode ser humano. Mas pode, sim. Dá para ser humano. Qualquer rótulo é perigoso. Tem político honesto e desonesto, tem empresário honesto e desonesto”, disse ele.

O governador ainda destacou que sua gestão tem a maior participação de “mulheres e minorias”, em uma alfinetada à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Nós vamos mostrar que o nosso governo, e eu tenho mostrado, é só olhar para quem ocupa secretarias, autarquias do meu governo. (...) Às vezes a gente fala pouco, mas o número de mulheres, de minorias, é maior do que em governos que se dizem promissores. O que é que conta mais? Discurso ou ação? Para mim, ação é o que conta. Mas parece que tem gente que gosta de acreditar só em discurso, não olha os números, não olha o que está acontecendo”, apontou.

Ao tomar posse, Lula nomeou 11 mulheres dentre os 37 ministérios da época. Porém, no ano passado, para ceder espaço ao Centrão e conquistar apoio no Congresso, ele retirou duas delas: Daniela Carneiro e Ana Moser. A presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, foi outra mulher retirada para acomodar um aliado do presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), Carlos Antônio Vieira.