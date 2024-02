Lewandowski anuncia nova equipe do Ministério da Justiça; veja lista

Após tomar posse como novo ministro da Justiça do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em cerimônia no Palácio do Planalto, na manhã desta quinta-feira (1º/2), Ricardo Lewandowski participou da transmissão de cargo ocorrida à tarde no Palácio da Justiça. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) ficará no lugar de Flávio Dino, nomeado para a Corte.



Com a troca, Lewandowski realizou mudanças na equipe da pasta. O escolhido para assumir como o número 02 no cargo de secretário-executivo do Ministério da Justiça foi o jurista e professor Manoel Carlos de Almeida Neto. A nomeação também foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Ele fica no lugar de Ricardo Cappelli, exonerado hoje e que assumirá a presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), a convite do vice-presidente Geraldo Alckmin.



Está mantido na direção da Polícia Federal, o diretor-geral da corporação, o delegado Andrei Rodrigues. Na Polícia Rodoviária Federal continua Antônio Fernando Oliveira. Além disso, o petista Wadih Damous segue no comando da Senacon (Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor), além da secretária de Direitos Digitais, Estela Aranha e o secretário de Assuntos Legislativos, Elias Vaz.



O ministério terá uma mulher na Secretaria de Acesso à Justiça, Sheilla de Carvalho. Já o procurador-geral de Justiça de São Paulo Mário Sarrubbo será o secretário nacional de Segurança Pública no lugar de Tadeu Alencar



Veja abaixo quem entra e quem sai:

Secretaria-Executiva

Entra: Manoel Carlos de Almeida Neto, jurista e ex-secretário-geral do STF

Sai: Ricardo Cappelli

Entra: Manoel Carlos de Almeida Neto, jurista e ex-secretário-geral do STF Sai: Ricardo Cappelli Secretaria Nacional de Segurança Pública

Entra: Mário Sarrubo, ex-procurador-geral do Ministério Público de São Paulo

Sai: Tadeu Alencar (PSB)

Entra: Mário Sarrubo, ex-procurador-geral do Ministério Público de São Paulo Sai: Tadeu Alencar (PSB) Secretaria Nacional de Justiça

Entra: Jean Uema, ligado ao PT, ex-assessor da Secretaria da Secretaria de Relações Institucionais

Sai: Augusto Arruda Botelho (PSB)

Entra: Jean Uema, ligado ao PT, ex-assessor da Secretaria da Secretaria de Relações Institucionais Sai: Augusto Arruda Botelho (PSB) Secretaria de Acesso à Justiça

Entra: Sheilla de Carvalho

Sai: Marivaldo Pereira (PSol)

Entra: Sheilla de Carvalho Sai: Marivaldo Pereira (PSol) Secretaria Nacional de Políticas Penais

Entra: André Garcia

Sai: Rafael Velasco Brandani

Entra: André Garcia Sai: Rafael Velasco Brandani Secretaria do Consumidor

Continua Wadih Damous (PT)

Continua Wadih Damous (PT) Secretaria de Direitos Digitais

Continua Estela Aranha

Continua Estela Aranha Secretaria de Política sobre Drogas

Continua Marta Machado

Continua Marta Machado Secretaria de Assuntos Legislativos

Continua Elias Vaz de Andrade (PTB)

Continua Elias Vaz de Andrade (PTB) Polícia Rodoviária Federal

Continua Antônio Fernando Oliveira

Continua Antônio Fernando Oliveira Polícia Federal

Continua Andrei Rodrigues

Continua Andrei Rodrigues Chefe de gabinete do ministro

Entra advogada Ana Maria Mamede Neves será chefe de gabinete do novo ministro.

sai Rafaela Vidigal

Na Secretaria Nacional de Justiça, no lugar de Augusto Arruda Botelho (PSB), entra Jean Uema, ligado ao PT, ex-assessor da Secretaria da Secretaria de Relações Institucionais, de Alexandre Padilha.

Na Secretaria Nacional de Políticas Penais, sai Rafael Velasco Brandani e assume o procurador André Garcia, atual secretário de Justiça do Espírito Santo.

A advogada Ana Maria Mamede Neves, que trabalha com Lewandowski há mais de 12 anos, será a nova chefe de gabinete do novo ministro, substituindo Rafaela Vidigal.



Estiveram presentes no evento a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Lelio Bentes, e o presidente da OAB do Brasil, Beto Simonetti.