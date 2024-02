Lula se emociona ao inaugurar escola com nome de neto morto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se emocionou, nesta terça-feira (6/2), ao inaugurar a Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, que leva o nome do neto dele que morreu em 2019. A homenagem ocorreu em Belford Roxo (RJ).

"Fui visitar a creche que leva o nome do meu neto. O meu neto tinha 6 anos, morreu de forma muito rápida. Chegou em casa com dor de cabeça, deitou. De manhã, quando foi para o hospital, já morreu. Foi uma coisa impensada, um choque muito grande. Eu, a mãe do Arthur, o pai do Arthur, o tio do Arthur, os amigos do Arthur, agradecemos de coração", disse o presidente no evento.

À época, Lula estava preso em meio as investigações da Lava Jato. Foi informado na ocasião que a criança morreu devido ao agravamento do quadro infeccioso de meningite meningocócica.

Horas antes, o petista chorou ao ver o busto do neto que ficará no local. A Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva vai atender estudantes até o quinto ano do ensino fundamental com nove salas climatizadas e telas interativas; laboratório de informática, coordenação, direção e secretaria; refeitório amplo e banheiros; arquivo; cozinha; quadra poliesportiva coberta e rampa de acessibilidade.

Em março do ano passado, no Mato Grosso, ele também se emocionou quando o prefeito da cidade, José Carlos Junqueira de Araújo, conhecido como Zé Carlos do Pátio (Solidariedade), anunciou a construção de uma creche com o nome da criança.

Em outro evento em Belford Roxo, Lula anunciou a construção, até 2026, de um hospital de tratamento de câncer no município.