Wajngarten diz que Bolsonaro nunca concordou com golpe de Estado

Em publicação na rede social X, nesta quinta-feira (8/2), o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten afirmou que a minuta do golpe encontrada na sede do Partido Liberal (PL) “não condiz com as tradicionais e reconhecidas falas e frases do presidente”. O ex-presidente é alvo da operação Tempus Veritatis, deflagrada na na manhã desta quinta-feira pela Polícia Federal.

Vídeo apreendido pela PF mostra Bolsonaro e ministros discutindo golpe

De acordo com Wajngarten, acusação seria uma tentativa persecutória e Bolsonaro nunca apoiou um golpe de Estado. “Não tem limite a vontade de tentar trazer o presidente @jairbolsonaro para um cenário político que ele jamais concordou“, declarou.

Investigados monitoraram agenda de Moraes para tentar prendê-lo

Em cumprimento às decisões de hoje, o Presidente @jairbolsonaro entregará o passaporte às autoridades competentes.

Já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontrava em Mambucaba, retorne para sua casa em Brasília, atendendo a ordem de não… February 8, 2024

Segundo investigação da PF, Jair Bolsonaro não só participou da construção do documento golpista, mas teria sugerido alterações e pressionado militares a aderir ao plano.