PF aponta que pepita de ouro aprendida com Valdemar Costa Neto é de garimpo

Uma perícia preliminar da Polícia Federal (PF) identificou que a pepita de ouro encontrada com o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, é proveniente do garimpo. Preso em flagrante nesta quinta-feira (8/2), por porte ilegal de arma de fogo, o político é um dos investigados na Operação Tempus Veritatis, que apura o envolvimento da organização criminosa que atuou para tentar um golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023.

A pequena quantidade de ouro foi encontrada no momento em que os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão, em um quarto do hotel Meliá em Brasília, onde reside Costa Neto. De acordo com o laudo, a pepita teria 39 gramas, com teor aproximado de 91,76% de ouro contido, e valeria cerca de R$ 11,6 mil.

“As características da pepita de ouro mineral, tais como o alto teor de ouro, textura, granulometria e a sua composição química e mineral, indicam que se trata de produto aurífero primário, proveniente de retirada direta da jazida, sem processamento, típico de atividade de garimpagem”, diz um trecho do documento, obtido pela TV Globo.

A definição do local de onde vem o ouro apreendido depende de novas observações e "perpassará, após as análises, pelo confronto entre o perfil químico do material apreendido e dos demais perfis registrados" em um cadastro instituído pelo governo.

Em nota, a defesa de Costa Neto argumentou que o material “tem baixo valor e não configura delito segundo a própria jurisprudência”.