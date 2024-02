Guajajara diz que Salgueiro "levou luta dos Yanomamis para a avenida"

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, comentou nesta segunda-feira (12/2), por meio das redes sociais, o desfile da Salgueiro, na Marquês da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ela destacou que a escola "levou a beleza e a luta do povo Yanomami para a avenida".

"O Salgueiro levou a beleza e a luta do povo Yanomami para a avenida! Do nado e da pesca à luta contra o Marco Temporal e extração de ouro ilegal durante a ditadura. Parabéns Davi Kopenawa e

@Salgueiroficial. Agora é torcer pelo título. Espero estar no desfile das campeãs!", escreveu.

A ministra participaria do desfile, mas foi impedida por problemas de saúde. Ela teve alta do hospital no último dia 30, após passar cinco dias internada por problemas de pressão, mas segue em recuperação em casa, no Maranhão.

Oi, minha gente! Passando aqui nessa sexta de carnaval para dizer que estou bem e logo estarei de volta ao @mpovosindigenas! Quero agradecer todo o carinho que recebi nesses dias em que fiquei afastada, a todas e todos que torceram pela minha recuperação! pic.twitter.com/JIvzHwEgfa February 9, 2024