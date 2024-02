Lula desembarca no Egito para primeira viagem internacional de 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta quarta-feira (14/2) no Cairo, capital do Egito, para uma série de compromissos no continente africano. É a primeira viagem internacional do chefe do Executivo neste ano.

No Egito, Lula terá um encontro bilateral com o presidente do país, Abdel Fattah El-Sisi. Segundo o Itamaraty, os dois chefes de Estado tratarão de temas como a cooperação comercial e técnica, investimentos, educação, e defesa. A expectativa é que uma série de acordos bilaterais sejam assinados nas áreas de bioenergia, ciência, tecnologia e inovação.

Uma das prioridades será o conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas, na Faixa de Gaza. O Cairo sedia atualmente as negociações para um possível cessar-fogo na Palestina.

Depois do Egito, Lula viaja para a Etiópia na sexta-feira (16), onda participa da Cúpula de Chefes de Estado da União Africana, como convidado. O encontro reúne os 55 países da África.

Tanto Egito quanto Etiópia ingressaram no Brics — grupo que reúne algumas das principais economias emergentes do mundo — neste ano, com o suporte do Brasil.