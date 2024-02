Lula embarca para a África: "Devemos retomar o potencial dessa parceria"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (13/2) que o Brasil deve retomar o potencial da parceria com os países da África. A declaração ocorreu em uma publicação nas redes sociais, momentos antes de embarcar rumo ao continente, onde o chefe do Executivo postou ainda uma foto em frente ao avião da Presidência da República e ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, que assumirá interinamente a presidência.

"Embarco para o Egito nesta terça-feira de carnaval. Na sequência visito a Etiópia para a reunião da União Africana. Sempre trabalhando junto com o Dr. Geraldo. O Brasil tem fortes relações históricas e culturais com o continente africano e devemos retomar o potencial dessa parceria", escreveu Lula.

O presidente terá compromissos no Egito, entre os dias 14 e 15 de fevereiro, e na Etiópia, entre 16 e 18. Na capital etíope, Adis Abeba, o chefe do Executivo participará da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, entidade que reúne as 55 nações da África.

Segundo o Itamaraty, ampliar relações com o Egito é uma das ações estratégicas da diplomacia brasileira. Esse diálogo foi estreitado nos últimos meses, com as negociações para a saída de brasileiros que estavam na Faixa de Gaza em meio ao conflito na região, e puderam voltar após passar para o território egípcio por meio da passagem de Rafah.

A expectativa é de que Lula também se reúna com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Entre os assuntos, está a guerra em Gaza e a construção de um Estado Palestino.