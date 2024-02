Lira e Lula selam trégua em reunião no Palácio da Alvorada

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se reuniu, na manhã desta sexta-feira (9/2), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada, por cerca de uma hora. Ao Correio, interlocutores do deputado afirmaram que o encontro teria sido uma trégua.

O clima entre o chefe do Centrão e o Planalto estava azedo, em razão da ausência de Lira tanto na abertura do ano no Supremo Tribunal Federal (STF) quanto na posse do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e do discurso na abertura do ano legislativo, em que o presidente da Câmara deu recado duro ao abordar a insatisfação dos deputados com os vetos de Lula nos trechos do Orçamento que tratam das emendas parlamentares, em especial o veto dos R$ 5,6 bilhões nas emendas de comissões.

Lira, que teria reclamado do articulista de Lula, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, acusando-o de não cumprir aquilo que é acordado, acertou, junto ao presidente, de intensificar contatos e reuniões.

A reunião teria abordado as reclamações dos parlamentares em relação aos vetos presidenciais a diversas matérias aprovadas pelo Congresso durante o ano de 2023, o que foi considerado um descumprimento do acordo. Numa tentativa de apaziguar ânimos, Lula teria, inclusive, orientado o deputado a tratar de questões junto ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, mantendo Lira e Padilha separados por enquanto.