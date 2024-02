Ministra do STJ, Daniela Teixeira comemora sucesso de cirurgia no coração

Após passar por uma cirurgia no coração, a ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), comemorou o sucesso do procedimento. Nas redes sociais, nesta quarta-feira (21/2), a magistrada escreveu que ganhou “um coração novo” no dia do aniversário de 52 anos. “Só pode ser um sinal: que venham mais 52 anos! Felizes”, celebrou.

Daniela Teixeira estava internada desde segunda-feira (19/2) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para fazer exames. A ministra precisou fazer uma angioplastia, com implante de um stent, devido a uma obstrução coronariana.

Em foto publicada no Instagram, ela aparece com o cardiologista Roberto Kalil Filho, médico da família de Daniela e responsável pela cirurgia. Daniela ainda agradeceu o carinho em post nos stories da rede social.