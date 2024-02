Câmara dos Deputados realiza sessão em homenagem ao Dia das Doenças Raras

Como homenagem ao Dia Mundial das Doenças Raras, a Câmara dos Deputados irá realizar nesta quarta-feira (28/2) uma sessão solene no Plenário Ulysses Guimarães, que será aberta ao público, com o objetivo de conscientizar e promover ações de apoio às pessoas com condições médicas raras.

O evento, que é idealizado pelo deputado federal Diego Garcia (Republicanos-PR) contará no primeiro momento com o relançamento da Frente Parlamentar de Doenças Raras, às 9h.

Já às 11h, ocorrerá uma sessão solene no Plenário Ulysses Guimarães onde serão apresentados os desafios enfrentados pelos pacientes com doenças raras e seus familiares. O evento receberá ainda especialistas que vão abordar mais detalhes sobre essas doenças.

“Com a realização da Sessão Solene esperamos valorizar e incentivar o compromisso que toda a sociedade deve ter com o desenvolvimento de ações que mantenham o bem-estar das crianças, adolescentes, adultos e idosos que sofrem com doenças raras”, afirma o deputado Diego Garcia.

O Dia Mundial das Doenças Raras ocorre nos dias 28 de fevereiro regularmente e em 29 de fevereiro em anos bissextos.

Confira a programação do evento:

Relançamento da Frente Parlamentar de Doenças Raras

Local: Salão Nobre

Salão Nobre Horário: 9 horas

Sessão Solene

Local: Plenário Ulysses Guimarães - da Câmara dos Deputados

Plenário Ulysses Guimarães - da Câmara dos Deputados Horário: 11 horas