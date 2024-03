Caiado: incêndio em casas de Rueda foi "crime político" e "atentado"

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), classificou o incêndio na casa do advogado do presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, e da irmã e tesoureira do partido, Maria Emília Rueda, na noite da segunda-feira (11/3), como um “crime político” e um “atentado contra o União Brasil”. “Fato inaceitável e que não ficará impune", disse.

“O partido fará uma representação junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que o caso seja investigado. Também será pedida a cassação do mandato do deputado federal Luciano Bivar”, diz a nota divulgada pela Secretaria de Comunicação do governo goiano, nesta terça-feira (12).

O comando do União Brasil é alvo de disputa entre Rueda, presidente eleito da legenda, e Bivar, e ganhou novas nuances após o incêndio de duas casas da família Rueda em Ipojuca, no litoral de Pernambuco.

“A governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lyra, informou ao governador Ronaldo Caiado que toda a polícia está dedicada em esclarecer o caso”, finaliza o comunicado, que implica o envolvimento de Bivar no caso.

O deputado, por sua vez, negou relação com os incêndios nas casas do rival. “Tudo é ilação. Tudo é ilação, é mais um factoide, tá certo?”, disse Bivar. “Por exemplo, a mulher do presidente (Rueda) foi no meu apartamento e roubou meu cofre. Essas coisas também são acusações. Foi ao meu apartamento, eu cedi confiantemente um segredo e ela roubou todo o dinheiro, é preciso verificar. Eu tinha um valor significativo”, rebateu Bivar em evento no Palácio do Planalto.