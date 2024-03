Votação decide se Bivar será expulso do União Brasil nesta quarta-feira

A Executiva Nacional do União Brasil deve votar na tarde desta quarta-feira (20/3), na sede do partido em Brasília, o parecer com pedido de afastamento, expulsão e cancelamento de filiação do presidente do partido, Luciano Bivar. O comando da sigla é alvo de disputa entre o parlamentar e o presidente eleito, Antonio Rueda.

Contra Bivar há acusações de ameaça ao colega e de envolvimento no incêndio que atingiu duas casas de praia da família do sucessor, no litoral sul de Pernambuco no último dia 10 — o parlamentar nega as acusações. A relatora da representação contra Bivar é a senadora Professora Dorinha (TO).

São necessários 11 votos entre os 17 membros do Conselho para que o deputado seja expulso. No último dia 13, a Comissão Executiva Nacional se reuniu e, por 17 votos votou pelo recebimento da representação.

Na semana passada, integrantes do União Brasil já tinham votado a favor do recurso no Conselho de Ética da sigla. Deu-se 72 horas para que o presidente interino entregasse a sua defesa. Caso sua expulsão seja aprovada, todas as sanções já ficam valendo instantaneamente em caráter cautelar e o representado terá novo prazo de cinco dias para apresentar o contraditório. Depois, o relatório aprovado será avaliado pelo Conselho de Ética da legenda, que terá o prazo de 60 dias para decidir sobre o afastamento e expulsão em definitivo de Bivar.