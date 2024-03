Nesta quarta-feira (20/3), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julga o pedido de homologação da sentença da Itália que condenou o ex-jogador Robinho a nove anos de prisão por estupro coletivo. Os magistrados julgam se o jogador deverá cumprir a pena no Brasil.

O julgamento teve início às 14h, presidido pelo vice-presidente do STJ, Og Fernandes. O relator do processo é o ministro Francisco Falcão.



Histórico da legislação brasileira

Após a abertura do julgamento, a primeira fala foi realizada por Carlos Nicodemos Oliveira Silva, advogado da União Brasileira de Mulheres (UBM). No papel de amigo da corte, ou seja, terceiro que ingressa no processo para fornecer subsídios ao órgão julgador, o advogado afirmou que o estupro é um dos maiores problemas sociais contra as mulheres no Brasil. Silva ainda ressaltou que o caso julgado não é inédito, pois a homologação de pena estrangeira faz parte da legislação brasileira.

"Todas as garantias individuais foram dadas ao requerido. Trata-se de uma questão acima de tudo de direitos humanos das mulheres, em um quadro em que se banaliza o estupro e a violência contra elas, e da necessidade do Estado dar respostas", afirmou, ao acrescentar que a UBM recomenda a homologação da pena e a prisão de Robinho.

