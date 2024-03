Macron e Lula vão tratar sobre Acordo Mercosul-UE, mas não haverá negociação

Em visita ao Brasil na próxima semana, o presidente francês, Emmanuel Macron, deve reexplicar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre os motivos da negativa do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Apesar do assunto ser um dos temas abordados entre os líderes, "a França não está pronta" para firmar as tratativas e "não haverá negociação", garantem fontes da diplomacia francesa.

Isso também ocorre porque a medida é conduzida pela Comissão Europeia. Os dois blocos tentam firmar o pacto comercial há mais de duas décadas. No ano passado, a França estava na presidência da União Europeia, assim como o Brasil ocupava a do Mercosul, mas as negociações não foram concluídas nesse período.

Na data, Macron justificou que o acordo como está é "antiquado" e "contraditório" com as políticas ambientais dos dois países.

Diplomatas europeus destacam ainda o tom diplomático da viagem do presidente francês e caracterizam o momento como "simbolismo forte" e politicamente importante na retomada das relações. Macron ainda retornará ao Brasil em novembro deste ano para participar da cúpula do G20 e em novembro de 2025 para a COP 30, em Belém.

Fontes consultadas destacam ainda que as relações políticas foram freadas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e alegam que as relações na presidência anterior foram "muito complicadas". "A relação política em si foi muito freada, as conversas tinham termos e modos de interação muito agressivos que não condiziam com as relações internacionais", apontou uma das fontes da diplomacia francesa.



O presidente da França fará um tour pelo Brasil na semana que vem ao lado de Lula. A agenda de compromissos incluirá quatro cidades, com duração de três dias, a partir de terça (26/3). Macron vai desembarcar na terça em Belém, no Pará, onde será recebido pelo petista. No dia seguinte, quarta-feira, Macron vai a Itaguaí, no litoral do Rio de Janeiro, para visitar a sede do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub).

Macron estará ainda em São Paulo, e, na quinta, em Brasília, onde recebido oficialmente por Lula no Palácio do Planalto, com visitas previstas também ao Congresso Nacional.

