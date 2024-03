Alckmin vai discutir pauta verde em encontro com Macron em São Paulo

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou, nesta quarta-feira (27/3), que vai abordar temas relacionados à pauta verde, como biocombustível e mercado de carbono, em encontro com o presidente da França, Emmanuel Macron, em São Paulo. De acordo com o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, na conversa, ele também vai cobrar o francês sobre o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia.

Em coletiva de imprensa, no seminário “Construindo o Futuro: Biodiesel e Desenvolvimento Social nos Municípios", Alckmin disse que a pauta de debate com Macron é “aberta”, mas é “evidente que vai estar na conversa as questões da segurança alimentar, da segurança energética e do clima”.

Alckmin ressaltou ainda que a produção brasileira de biocombustíveis tem atraído investimentos de diversos países, incluindo os Estados Unidos, e cobrou do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), uma rápida aprovação do Projeto de Lei (PL) do Combustível do Futuro, para que abra portas para novos investidores. A Câmara aprovou a proposta em 13 de março e a matéria aguarda ser deliberada pela Casa Alta, sob relatoria do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

“Nós precisamos conquistar mercado. Estou indo agora para São Paulo. O presidente Macron está indo para São Paulo, nós vamos ter um encontro na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo)”, disse o vice-presidente.

De acordo com Alckmin, a retomada das negociações sobre o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia vai ser cobrada.

“Eu vou cobrar o acordo Mercosul e União Europeia, como também o acordo entre Mercosul e EFTA", assegurou. O EFTA é um bloco econômico da Europa, formado por Noruega, Suíça, Liechtenstein e Islândia. "É fundamental nós conquistarmos mercado. Ter uma indústria competitiva, precisamos reduzir o custo no Brasil”, completou.

Macron no Brasil

O desenvolvimento sustentável é o tema central da vinda de Macron ao Brasil. O presidente francês cumpre agendas ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e começou a visita em Belém, cidade que vai receber a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30). Na ocasião, os chefes de Estado anunciaram um investimento de 1 bilhão de euros na bioeconomia da Amazônia.