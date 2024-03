Avaliação do Congresso melhora, mas desaprovação ainda é maior

Nova pesquisa do Datafolha mostrou melhora considerável na avaliação dos cidadãos sobre o Congresso Nacional, que obteve a melhor avaliação em 21 anos. No levantamento divulgado nesta quarta-feira (27/3), a Câmara dos Deputados e o Senado tiveram 22% de aprovação. No entanto, 23% desaprovam o trabalho dos parlamentares e 53% consideram regular.

Embora a porcentagem de 22% seja considerada pequena quando se analisa, por exemplo, a popularidade de um presidente, o número é considerado um bom resultado para avaliação do parlamento. Esse é o melhor resultado para as casas desde 2003, quando o Datafolha registrou 24% de avaliações com ótimo ou bom e 22% de ruim ou péssimo.

O levantamento mostra ainda uma queda abrupta na reprovação em relação à pesquisa anterior. Em dezembro, a percepção negativa sobre o trabalho no Congresso era de 35%. Já a avaliação positiva subiu quatro pontos percentuais enquanto número de pessoas que considera a atuação dos parlamentares regular subiu 10%.

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas entre 19 e 20 de março, em 147 municípios de todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.