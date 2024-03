Moraes determina envio da investigação do caso Marielle para a PGR

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, nesta quinta-feira (28/3), que fosse enviado à Procuradoria-Geral da República (PGR) a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

A PGR deverá analisar o relatório da Polícia Federal (PF) e se manifestar em relação à conclusão do inquérito e se apresentará uma denúncia ao Supremo. A partir desta decisão, os acusados poderão se tornar réus.

A PF prendeu três suspeitos de serem os mandantes do crime, que ocorreu em março de 2018 no centro do Rio de Janeiro. O deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), então vereador; Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ); e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio.



O TCE-RJ convocou, na quarta (27), Christiano Lacerda Ghuerren para substituir Brazão no Tribunal, conforme publicação no Diário Oficial do Estado. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União sugeriu o afastamento de Domingos Brazão no dia seguinte às prisões, na segunda (25).