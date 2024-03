Uma nova pesquisa do Datafolha apontou que 63% dos brasileiros são contra a anistia para os responsáveis pelos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.

A pesquisa apurou que:

Posição

Porcentagem A favor da anistia 31% Contra a anistia 63% São indiferentes 2% Não sabem 4%

A ações do dia 8 de janeiro, com a invasão e depredação de órgãos públicos como o Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, por apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) gerou uma situação sem precedentes.

Ao todo, houve mais de mil prisões e 1.400 denúncias. 145 pessoas foram condenadas a penas que variam de três a 17 anos de prisão. Bolsonaro pediu, durante ato na Avenida Paulista (SP), em 25 de fevereiro, anistia aos detentos dos ataques golpistas.

De acordo com o Datafolha, 40% dos que se dizem a favor da anistia votaram em Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Entre os que afirmaram ser contra a anistia, 71% são eleitores de Lula.

O instituto entrevistou presencialmente 2.002 pessoas, de 16 anos ou mais, de 147 municípios entre os dias 19 e 20 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.