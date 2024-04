Forças Armadas são convocadas para combater garimpo em Terras Yanomamis

O Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho aprovou, em decisão no Diário Oficial da União desta segunda-feira (8/4), a presença das Forças Armadas em apoio às ações governamentais na Terra Indígena Yanomami.

A portaria prevê o emprego temporário e episódico das forças com a ativação do Comando Operacional Conjunto Catrimani II. Os objetivos estratégicos da operação incluem interromper o fluxo logístico das atividades de apoio ao garimpo ilegal nas TIs, contribuir para inutilizar a infraestrutura utilizada pelos garimpeiros, apoiar atividades de desenvolvimento comunitário por meio da Casa de Governo, localizada em Boa Vista, Roraima.

Outras ações envolvendo as Forças Armadas já vinham sendo feitas no território, como a entrega de 15 mil cestas básicas aos povos originários até o fim de março. O aviso vem após uma série de denúncias recentes sobre a atuação garimpeira ilegal nas Terras Indígenas Yanomamis.



De acordo com o Greenpeace, nos últimos 35 anos, a ação mineradora ilegal nas TIs aumentou 1.217%. Entre a população indígena, segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Socioambiental (ISA), 94% dos nativos se encontram com contaminação de mercúrio, metal utilizado no processo de garimpo.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins