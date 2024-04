Lula lamenta incêndio que matou 10 e feriu 11 em Porto Alegre

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, nesta sexta-feira (26/4), o incêndio que matou 10 pessoas e deixou 11 feridas em uma pousada de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O presidente afirmou que recebeu a notícia com "tristeza e preocupação", e prestou solidariedade às famílias e amigos da vítima.

O incêndio ocorreu na madrugada de hoje, em um local que abrigava pessoas em situação de vulnerabilidade social. Cerca de 30 pessoas habitavam o prédio.

"Com tristeza e preocupação soube da morte de ao menos 10 pessoas em incêndio em uma pousada de Porto Alegre. O estabelecimento acolhia pessoas em situação de vulnerabilidade na capital gaúcha", escreveu Lula em sua conta no X (antigo Twitter). "Minha solidariedade às famílias e aos amigos que perderam seus entes", acrescentou.

Com tristeza e preocupação soube da morte de ao menos 10 pessoas em incêndio em uma pousada de Porto Alegre. O estabelecimento acolhia pessoas em situação de vulnerabilidade na capital gaúcha. Minha solidariedade às famílias e aos amigos que perderam seus entes. — Lula (@LulaOficial) April 26, 2024

Incêndio começou na madrugada

Os bombeiros chegaram ao local por volta das 2h, e conseguiram controlar as chamas às 5h. Duas vítimas foram encontradas no primeiro andar, cinco no segundo e três no terceiro. Outras 11 pessoas foram resgatadas e precisaram de atendimento médico, sendo levadas a hospitais da capital gaúcha. Quatro estão em estado grave.