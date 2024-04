Lula inaugura fábrica de insulina e se emociona ao lembrar da bisneta

Lula sobre bisneta? "Sabe quem vai agradecer para o resto da vida? A minha bisneta, que tem sete anos e tem diabetes tipo um. Ela vive com um aparelho no ombro, com o celular. Cada coisa que ela come, ela tem que controlar" - (crédito: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se emocionou nesta sexta-feira (26/4) ao lembrar de sua bisneta, que tem diabetes tipo um, durante a inauguração de uma fábrica de insulina em Nova Lima, Minas Gerais. A planta, da empresa Bioom, é a primeira a produzir o medicamento em solo nacional após um hiato de duas décadas.

"É muito mais do que uma fábrica. Sabe quem vai te agradecer para o resto da vida? A minha bisneta, que tem sete anos e tem diabetes tipo um. Ela vive com um aparelho no ombro, com o celular. Cada coisa que ela come, ela tem que controlar. E o que é fantástico é que ela pede para a mãe e para o pai aplicarem a insulina. Ela já não tem mais medo, já faz parte da vida dela", disse o petista, se dirigindo ao ex-ministro do Turismo Walfrido dos Mares Guia, que integra o conselho de administração da Bioom.

Lula e Nísia Trindade, ao lado do ex-ministro Mares Guia, em visita à planta de produção de insulina da Biomm, em Nova Lima (MG) (foto: Ricardo Stuckert/PR)

A fábrica representa um investimento de R$ 800 milhões e tem potencial para atender 1,9 milhão de pacientes com diabetes. Segundo o Atlas da Federação Internacional de Diabetes (IDF), 15,7 milhões de adultos enfrentam a condição no país. A fábrica terá capacidade para produzir 20 milhões de unidades de refis de insulina (carpules) glargina por ano, além de produzir posteriormente canetas de insulina.

Ex-ministro



Mares Guia foi ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais e comandou a pasta do Turismo durante o segundo mandato de Lula, e se tornou amigo pessoal do presidente. O presidente voltou a se emocionar ao final da cerimônia, ao falar com o ex-ministro.

"Os amigos a gente escolhe, e eu quero que você saiba que você é, para mim, mais do que um irmão. Você é um companheiro daqueles que eu me arrependo de só ter conhecido depois dos 50 anos de idade", declarou.