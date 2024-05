Barroso anuncia envio de recursos do Judiciário para o Rio Grande do Sul

Com o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, a Corte tem seis votos pela manutenção do foro privilegiado após a saída do cargo - (crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, anunciou o envio de recursos do Poder Judiciário para atender vítimas da enchentes no Rio Grande do Sul. No começo da sessão plenária da corte, nesta quinta-feira (2), o magistrado afirmou que o montante a ser enviado é o que foi recolhido com a aplicação de multas pelos tribunais do país.

De acordo com Barroso, os recursos serão liberados por meio de uma portaria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O magistrado prestou solidariedade ao governador Eduardo Leite e as pessoas afetadas pelas fortes tempestades que atingem a região.

"Eu, hoje, no CNJ, estamos preparando, e vai sair, um ato normativo liberando verbas do fundo do Poder Judiciário para serem direcionadas a conta dos flagelados no Rio Grande do Sul", declarou ele. A corte está analisando os detalhes finais, ou seja, a tese, sobre o julgamento que julga o poder de investigação criminal do Ministério Público.

Em relação às enchentes, as autoridades estaduais contabilizam até o momento, 24 mortes e 14 mil pessoas desabrigadas em relação a tempestades em níveis históricos, que causam alagamentos e cheias de rios, levando inundações, desabamentos e deslizamentos de terra para regiões rurais e urbanas dos municípios.