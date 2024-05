Pacheco se reúne com Lula no Alvorada após embate sobre desoneração

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) , chegou para reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio da Alvorada, na noite desta quinta-feira (2/5). Também participa do encontro o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT).

O presidente chamou Pacheco para conversar sobre a judicialização do projeto que prorrogou a desoneração da folha de pagamentos para empresas e municípios.

O encontro ocorre em meio ao desgaste entre o Executivo e o Senado, após decisão do governo de judicializar a desoneração da folha de pagamentos.

A reunião ocorre horas depois do retorno de Lula a Brasília após visitar áreas do Rio Grande do Sul atingidas por grandes temporais nos últimos dias.

Na última terça-feira (30/4), Pacheco disse que a decisão do governo de judicializar a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia e dos municípios seria uma “vitória ilusória”.

