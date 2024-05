Senado promoverá sessão em homenagem a Ayrton Senna na próxima semana

A morte do piloto de Fórmula 1 foi "um dos dias mais tristes da história do nosso país", escreveram os parlamentares ao requerer a sessão - (crédito: JULIO PEREIRA)

O Senado irá promover, na próxima sexta-feira (10/5), uma sessão especial para marcar os 30 anos da perda de Ayrton Senna, que morreu em um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, no circuito de Ímola, na Itália. A homenagem foi sugerida pelos senadores Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Chico Rodrigues (PSB-RR), Damares Alves (Republicanos-DF), Eduardo Girão (Novo-CE), Izalci Lucas (PL-DF), Jaime Bagattoli (PL-RO), Jorge Kajuru (PSB-GO), Mara Gabrilli (PSD-SP) e Sergio Moro (União-PR).



Os parlamentares afirmam, no requerimento que pede pela sessão, que o 1º de maio de 1994 foi “um dos dias mais tristes da história do nosso país”.

“Ídolo do automobilismo e Patrono do Esporte Brasileiro, Ayrton Senna deixou um legado de luta pela educação e por melhores condições aos mais vulneráveis. Sua família, levando seus sonhos e desejos para frente, fundou o Instituto Ayrton Senna, que trabalha com toda a sociedade para transformar a realidade brasileira por meio de uma educação com mais significado e comprometida com a redução das desigualdades. Senna é, até hoje, inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo e um exemplo para jovens e adultos”, diz um trecho do documento.

Senna foi campeão mundial em 1988, 1990 e 1991 e participou de 161 grandes prêmios, com 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions e 19 voltas mais rápidas. O piloto de Fórmula 1 foi declarado no ano passado como Patrono do Esporte Brasileiro, em uma lei sancionada pelo então presidente em exercício, Geraldo Alckmin. O título é proveniente de um projeto de lei (PL) de autoria da Câmara dos Deputados.

Há, ainda, em análise na Casa Alta um projeto do senador Astronauta Marcos Pontes que inscreve Ayrton no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, que já conta com um relatório favorável de Jorge Kajuru e aguarda votação na Comissão de Esporte (CEsp).