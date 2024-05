Lula reúne ministros e deve anunciar medida para reconstrução do RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou nesta segunda-feira (6/5) uma reunião com ministros no Palácio do Planalto para discutir novas ações de reconstrução do Rio Grande do Sul, em estado de calamidade devido às fortes chuvas na região.



O encontro não estava na agenda oficial do presidente. Participaram da reunião os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), e o Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias.

Também participaram, à distância, os ministros Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), que estão no Rio Grande do Sul.

Segundo Lula, as ações discutidas na reunião visam recuperar o estado após as águas baixarem e concluído o resgate das vítimas. O presidente deveria participar do anúncio de investimento de R$ 1,3 bilhão da Itaipu Binacional para obras de infraestrutura em Belém, no Pará, que vai sediar a COP 30 no ano que vem. Porém, Lula não apareceu no evento por conta da reunião.

Anúncio ainda hoje

Após o anúncio da Itaipu, Rui Costa afirmou a jornalistas que o anúncio de medida de reconstrução será feito ainda hoje.

“Hoje vai ser um anúncio de escolher o caminho formal, jurídico, para as ações no Rio Grande do Sul. Não necessariamente valores. Nós não queremos ficar anunciando valores pontuais que ainda não estão devidamente apurados”, declarou o ministro.

Uma das opções para financiar a reconstrução do estado após as chuvas é a aprovação de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) de um “Orçamento de Guerra”, destinando recursos para o estado. Há também a possibilidade de suspender os pagamentos da dívida do Rio Grande do Sul com a União, como sugere o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB).

Questionado sobre quais devem ser as medidas anunciadas por Lula hoje, Costa desviou. “Várias linhas de discussão aqui estão sendo feitas. Estamos reunidos desde as 8h da manhã, estamos trabalhando” afirmou o ministro. “Queremos fazer isso de forma sumária, mas cautelosa, responsável, para aquilo que for feito não precise ser refeito no próximo evento ambiental”, acrescentou.

Ainda não há um horário para o anúncio.