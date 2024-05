Quem são os três cachorros de Lula e Janja: Conheça os Pets do presidente

Foto de Natal do casal presidencial Lula e Janja com as cachorrinhas Resistência e Paris - (crédito: Reprodução @janjalula)

Três cachorrinhas sem raça definida vivem no Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente da República. Além de Esperança, adotada no último domingo (5/5) durante visita de Lula e Janja ao Rio Grande do Sul, o casal presidencial cuida de Paris e Resistência.

Resistência ficou famosa e entrou para a história por ser o primeiro animal a subir a rampa do Palácio do Planalto no dia da posse presidencial.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu a rampa do Palácio do Planalto acompanhado da primeira-dama Janja, representantes da sociedade civil organizada e da cadelinha Resistência (foto: RICARDO STUCKERT)

Resistência é uma cachorrinha sem raça definida, adotada em 2019 por Janja quando Lula ainda estava preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Inicialmente, o cãozinho ficou na residência dos Metalúrgicos do ABC e aos poucos foi caindo nas graças dos apoiadores de líder do PT, com o tempo, ficou resolvido que a cadelinha voltaria para casa com Lula, em São Bernardo do Campo (SP) quando ele deixasse a prisão. Hoje a cachorrinha Resistência tem 5 anos.

Cachorrinha Resistência na tenda dos metalúrgicos do ABC no acampamento em Curitiba (foto: Reprodução @lula)

Paris também foi adotada por Janja e vive no Palácio da Alvorada com a 'irmã' mais velha. A peludinha é a mais velha da família e tem 10 anos. Frequentemente Resistência e Paris aparecem nas redes sociais da primeira-dama e do presidente Lula. No natal, o casal presidencial publicou foto com os dois animaizinhos.

Esperança é a cadelinha mais nova, com apenas 4 meses chegou à residência oficial da Presidência da República no último domingo, após ser resgatada por Janja no Rio Grande do Sul. Segundo a primeira-dama a cachorrinha é uma sobrevivente e foi arrastada pela enxurrada durante a cheia dos rios na região Sul. A cachorrinha sofreu fraturas e passou por cirurgia nesta terça-feira (7/5).