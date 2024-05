Esperança, a cachorra adotada por Lula e Janja, passa por cirurgia

Primeira-dama Janja adotou cachorrinha vítima das enchentes no Rio Grande do Sul e batizou o animal de 'Esperança'. - (crédito: Reprodução @janjalula)

A cachorrinha 'Esperança' adotada pela primeira-dama Janja Lula e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará por uma cirurgia nesta terça-feira (7/5). Pelas redes sociais, a primeira dama comunicou que a cachorrinha está com algumas fraturas e será internada para realizar o procedimento.

"Ontem no fim da tarde, a gente descobriu que a Esperança está com algumas fraturas na pelve. A gente não sabe dizer se foi em decorrência da enchente, da correnteza que ela foi carregada. Então, agora ela vai agora internar, vai fazer a cirurgia e vai ficar tudo bem" explicou a primeira dama em uma publicação no Instagram.

Ao adotar a cachorrinha no último domingo, a primeira-dama desejou "que a alegria e a resiliência da Esperança inspirem a todos nós a superar desafios e a construir um mundo melhor juntos". No avião, de volta à Brasília, o presidente Lula gravou um vídeo dizendo que ter um cachorrinho é a melhor coisa do mundo.