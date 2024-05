Lula embarca nesta quinta para Alagoas e Bahia; veja agenda

Na sexta, o chefe do Executivo participará da cerimônia de entrega de 914 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agencia Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca nesta quinta-feira (09/5) em São João da Tapera, Alagoas, onde participará às 15h, da cerimônia de assinatura da ordem de serviço do trecho V do canal do Sertão Alagoano. Em seguida, o petista segue para Maceió.

Na capital, na sexta (10/5), o presidente participará da cerimônia de entrega de 914 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida. A cerimônia está prevista para as 10h.



Já na parte da tarde, em Teixeira de Freitas, a previsão é de que Lula visite o novo prédio do Núcleo Pedagógico do campus Paulo Freire da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Depois, o petista participa da inauguração do Hospital Estadual Costa das Baleias.

A cerimônia no hospital contará com as presenças dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Saúde, Nísia Trindade, além do governador Jerônimo Rodrigues. É prevista também a visita do presidente às instalações do hospital, que representa um avanço no tratamento oncológico para a região do extremo Sul da Bahia.