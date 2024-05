Lula diz que povo brasileiro merece Nobel da solidariedade apesar de minoria perversa

09.05.2024 - Anúncio de medidas relacionadas ao Rio Grande do Sul 09.05.2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Anúncio de medidas relacionadas ao Rio Grande do Sul, no Palácio do Planalto, Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR)