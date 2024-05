Amigos e autoridades se despedem da deputada Amália Barros, 39 anos

Cortejo com corpo da deputada Amália Barros, em Mogi Mirim, no interior de São Paulo - (crédito: Reprodução/redes sociais)

Com muitas homenagens e com a presença de autoridades, foi sepultado na manhã desta segunda-feira (13/5) o corpo de Amália Barros. A deputada federal morreu, aos 39 anos, após complicações em decorrência de cirurgia para retirada de um nódulo no pâncreas.

O sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal da Saudade, em Mogi Mirim (SP), cidade onde a deputada nasceu. A cerimônia contou com a presença de amigos, parentes e autoridades que participaram da despedida de Amália. Entre os presentes estavam o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; a presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ao final, os presentes soltaram balões verdes e amarelos.

O velório foi realizado no prédio da prefeitura de Mogi Mirim na tarde de domingo e houve um cortejo a presença das forças de segurança do município.

Nas redes sociais, apoiadores e amigos se despediram.

"Toda jornada tem seu fim, e hoje nos despedimos de uma amiga, líder e inspiração, Deputada Amália Barros. Em momentos como este, encontramos força e consolo na união familiar e no apoio dos amigos que são como família. Juntos, celebramos o legado da Amália e renovamos nosso compromisso em seguir seus passos, mantendo vivo o seu espírito e sua missão. Vamos honrar sua memória, fortalecendo os laços que nos unem e trabalhando para um futuro que ela sempre sonhou para todos nós" escreveu Thiago Navarro.

Amália era deputada federal eleita pelo PL do Mato Grosso e vice-presidente do PL Mulher, além de muito amiga de Michelle Bolsonaro.

Nascida em março de 1985 em Mogi Mirim, Amália era formada em jornalismo. Aos 20 anos, perdeu a visão do olho esquerdo devido a toxoplasmose, infecção causada por um parasita. Ele teve que remover o olho em 2016, após passar por 15 cirurgias, e passou a usar uma prótese ocular. A deputada se destacou pela defesa e busca de direitos para as pessoas com deficiência em especial pelas causas da visão monocular. Após a comunicação do falecimento, Arthur Lira elogiou a atuação da parlamentar e decretou um dia de luto pela morte da deputada.