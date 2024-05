Barroso afirma que existe risco de as máquinas dominarem o mundo

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou, nesta terça-feira (14/5), que existe o risco de que as máquinas adquiram "consciência" e atuem para dominar o mundo. As declarações ocorreram durante encontro do J20, que reúne as supremas cortes das 20 maiores economias do mundo que integram o bloco do G20. O evento acontece no Rio de Janeiro.

Barroso comentou sobre o tema durante um painel que discute o avanço da inteligência artificial na sociedade. “É um risco que os cientistas consideram. As IAs e as máquinas poderiam desenvolver uma consciência e entender sua existência. Se isso acontecer, então elas poderiam dominar o mundo, porque poderiam processar informações de uma forma muito mais rápida e em maiores quantidades”, disse.

O magistrado contou ainda ter lido um estudo que aponta que a chance das máquinas desenvolverem consciência é de 10%. E ressaltou que se entrasse em um avião e fosse informado de que a chance da aeronave cair é de 10%, ele não embarcaria.

Na opinião do presidente do STF, a tecnologia está avançando no mundo jurídico. O Supremo já utiliza a IA para fazer uma espécie de triagem das milhares de ações que chegam à Corte. Para o magistrado, “em breve, teremos IA escrevendo a 1ª versão de sentenças”.

Barroso destacou também que o avanço da inteligência artificial vai ter forte impacto no mercado de trabalho, reduzindo vagas. Por conta disso, de acordo com ele, o governo precisará dar apoio para os trabalhadores afetados. Além disso, demonstrou preocupação com o uso da tecnologia na propagação de desinformação.