Lula lamenta morte de médico em abrigo no Rio Grande do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta terça-feira (14/5) a morte do médico voluntário Leandro Medice, de 41 anos, por suspeita de mal súbito no Rio Grande do Sul. Morador de Vila Velha, Espírito Santo, Leandro viajou ao estado para ajudar no tratamento de vítimas das enchentes que já mataram 147 pessoas.

Segundo o chefe do Executivo, o médico é um “exemplo de entrega e solidariedade”. Além de prestar seus sentimentos à família de Leandro, o petista elogiou a atuação dos voluntários que atuam no resgate e ajuda humanitária no estado.

“Os meus sentimentos à família do médico voluntário Leandro Medice que nos deixou ontem. O cardiologista, que morava no Espírito Santo, estava em São Leopoldo (RS) ajudando as vítimas da enchente”, escreveu Lula em sua conta no X (antigo Twitter). “Leandro morreu de um mal súbito. Ele é um exemplo de entrega e solidariedade, como o que estamos vendo de todas as partes do Brasil para ajudar o povo gaúcho neste momento de dificuldades”, acrescentou.

Voluntários atuam no Rio Grande do Sul

Leandro foi encontrado morto em um abrigo na cidade de São Leopoldo. Ele era casado havia seis anos com o acupunturista João Paulo Martins, e não tinha histórico de doenças ou outros problemas de saúde.



“Um sentimento que une o nosso país e que tenho certeza que se repetiria caso outra parte do nosso país sofresse uma tragédia desta dimensão. Estendo meu abraço a todos os voluntários e as voluntárias que estão por todo o estado ajudando quem precisa”, apontou Lula ainda em sua postagem.