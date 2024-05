Governo federal discute com prefeitos drenagem das águas no RS

O governo federal pediu aos prefeitos gaúchos que enviem planos de trabalho para drenar as águas após as enchentes - (crédito: Lucas Leffa)

O ministro da secretaria extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, reuniu-se nesta quinta-feira (16/5) com prefeitos gaúchos para discutir a drenagem das águas do Guaíba. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, também compareceu.



O governo federal pediu aos prefeitos que apresentem planos para bombear a água represada na região, que demora a baixar naturalmente. Entre os presentes estavam Sebastião Melo (Porto Alegre), Jairo Jorge (Canoas), Marcelo Maranata (Guaíba), Rodrigo Battistella (Nova Santa Rita) e Ary Vanazzi (São Leopoldo).

Pimenta, Waldez Góes e o ministro dos Transportes, Renan Filho, comentaram as ações do governo federal em live nas suas redes sociais, pouco depois do encontro com prefeitos gaúchos. Segundo Góes, uma das prioridades agora é bombear a água que está na região metropolitana de Porto Alegre. Para isso, a gestão federal articula o envio de bombas de São Paulo, Alagoas, Ceará, e até de alguns equipamentos usados na transposição do Rio São Francisco. Apenas da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a gestão federal estima o envio de 18 bombas.

“Na reunião que fizemos hoje, já tomamos decisões importantes. Faremos uma força-tarefa para que os prefeitos façam planos de trabalho para a gente fazer o bombeamento dessa água represada na região”, afirmou o ministro. Outra medida citada por ele é a limpeza dos bairros alagados, após o recuo das águas. “À medida que algum bairro vá secando, já pode apresentar um plano de limpeza para restabelecer o máximo de normalidade possível para aquela população”, acrescentou.



Estudos para prevenção

Renan Filho também explicou os estudos que devem ser contratados pelo governo federal para evitar novas enchentes no futuro. Segundo ele, serão três: como conter as águas na Serra Gaúcha, diminuindo alagamentos nos arredores do Guaíba; como drenar as águas do Guaíba e da Lagoa dos Patos mais rapidamente; e como redimensionar os diques existentes, considerando o crescimento das cidades nas últimas décadas.



“Tendo um projeto, sabendo o que fazer, o governo federal pode financiar as obras”, pontuou Renan.

Amanhã (17), Pimenta tem reunião marcada com o governador Eduardo Leite (PSDB) e com prefeitos da região metropolitana de Porto Alegre para discutir as medidas.