Haddad se encontrará com Papa Francisco na próxima semana

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, irá se reunir com o Papa Francisco para tratar da tributação dos super-ricos como modo de financiar o combate à pobreza e à desigualdade social. A pasta confirmou o encontro nesta sexta-feira (31/5).

O ministro viaja à Itália na próxima semana para visitar Roma e Vaticano nos dias 4 e 5 de junho. Os efeitos da crise climática no Brasil é outro tema que deve ser tratado pelo chefe da Fazenda, em especial devido à tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul.

“Na audiência com o Papa Francisco, Haddad apresentará os avanços da presidência brasileira do G20, destacando temas prioritários da trilha financeira do agrupamento. Entre os tópicos em pauta estão a taxação de grandes fortunas, a luta contra a crise climática, com atenção para a tragédia do Rio Grande do Sul, e a crise da dívida dos países do sul global. A audiência também será uma oportunidade para coordenar posições em vista da Cúpula do G7, que ocorrerá na cidade de Fasano entre os dias 13 e 15 de junho”, diz o comunicado da pasta.

O ministro irá participar ainda da conferência Addressing the Debt Crisis in the Global South (Tratando da crise de dívidas do Sul global, em tradução livre), organizada pela Universidade de Columbia e pela Pontifícia Academia das Ciências Sociais. A viagem também contará com uma reunião bilateral com o ministro da Economia espanhol, Carlos Cuerpo.

“A taxação de grandes fortunas, um dos temas prioritários da trilha financeira do G20, é vista como uma medida essencial para reduzir a desigualdade econômica global. O Brasil, sob a presidência do G20, tem defendido a implementação de políticas fiscais mais justas, que garantam uma distribuição equitativa da riqueza. Este tema será discutido durante a audiência com o Papa Francisco, que tem sido um defensor vocal da justiça social e da responsabilidade econômica”, disse o Ministério da Fazenda em nota.

Saiba Mais Política "Mito", novo perfume amadeirado de Bolsonaro, é lançado por R$ 197

"Mito", novo perfume amadeirado de Bolsonaro, é lançado por R$ 197 Política Marcha para Jesus: Caiado e Tarcísio acenam a evangélicos e adotam script religioso

Marcha para Jesus: Caiado e Tarcísio acenam a evangélicos e adotam script religioso Política Leite fica a reboque da crise no próprio estado que comanda

Leite fica a reboque da crise no próprio estado que comanda Política As dificuldades para identificar imagens geradas por inteligência artificial nas eleições

As dificuldades para identificar imagens geradas por inteligência artificial nas eleições Política PF prende homens acusados de ameaçar família de Alexandre de Moraes

PF prende homens acusados de ameaçar família de Alexandre de Moraes Política Suspeitos vigiavam rotina de familiares de Moraes, aponta PF

Suspeitos vigiavam rotina de familiares de Moraes, aponta PF Política Lula defende viagens ao exterior e integração da América do Sul

Lula defende viagens ao exterior e integração da América do Sul Política Eduardo Bolsonaro defende Trump: "Condenação feita para prejudicá-lo"'

Eduardo Bolsonaro defende Trump: "Condenação feita para prejudicá-lo"' Política Julgamento de proibição de assistolia fetal é suspenso no STF