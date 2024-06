Prefeito de Porto Alegre entrega a Lula ofício com pedidos de reconstrução

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), entregou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um documento com as necessidades do município para reconstrução, após as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. O encontro ocorreu na manhã desta quinta-feira (6/6) na Base Aérea de Canoas, quando o presidente chegava ao estado.

As demandas apresentadas pela prefeitura somam R$ 12,3 bilhões. Elas estão divididas em sete eixos: Habitação Social Transitória e Permanente; Reconstrução de Equipamentos Públicos e Infraestrutura; Recomposição da Projeção de Arrecadação Municipal; Retomada das Atividades do Aeroporto Internacional Salgado Filho; Medidas Emergenciais de Cunho Social e Econômico; Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Manejo Águas Pluviais; e Sistema de Proteção Contra Cheias.

"É um documento preliminar, mas que elenca e enfrenta os principais desafios postos para reconstruir a cidade. A prefeitura trabalha em conjunto com a sociedade e os governos estadual e federal", afirmou Sebastião.

Do montante total, R$ 6,8 bilhões foram pedidos ao governo federal para recuperar equipamentos públicos, infraestrutura e sistemas de abastecimento, esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais, reconstrução de diques, implantação de novas comportas e adequações viárias e recomposição de perdas de arrecadação. O valor restante, de R$ 5,5 bilhões, é calculado para investimentos em habitação.

Segundo levantamento da prefeitura, 160 mil pessoas foram atingidas pelas enchentes na capital gaúcha, que devastaram 30% do território portoalegrense.

O presidente Lula visita nesta tarde o município de Cruzeiro do Sul, que teve bairro completamente devastado, e Arroio do Meio, onde há uma cozinha solidária do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). O chefe do Executivo está acompanhado do governador do estado, Eduardo Leite, e do ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta.