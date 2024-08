Ministério pede desculpas após 'apagar' Rebeca de foto histórica no pódio

O Ministério das Comunicações emitiu um pedido de desculpas público, nesta terça-feira (6/8), após publicar uma imagem alterada que “apagava” a ginasta Rebeca Andrade, campeã olímpica nas Olimpíadas de Paris. Na foto original, a brasileira era reverenciada pelas concorrentes Simone Biles e Jordan Chiles, que ganharam as medalhas de prata e bronze, respectivamente. Contudo, a versão publicada pelo Ministério substituiu a imagem de Rebeca por um dispositivo do programa Computadores para Inclusão, uma iniciativa do governo federal.

A publicação, feita poucas horas após a vitória de Rebeca na segunda-feira (5/8), foi alvo de críticas nas redes sociais. Usuários consideraram a ação um desrespeito à maior medalhista brasileira dos Jogos Olímpicos, acusando o ministério de utilizar uma imagem emblemática para promover propaganda institucional. A repercussão negativa levou a pasta a excluir o post e emitir um pedido de desculpas "à Rebeca e a todos os brasileiros e brasileiras, especialmente às mulheres pretas, que estão tão bem representadas no pódio por Rebeca Andrade".

Em uma nova publicação, a imagem original foi restaurada, com Rebeca ocupando o lugar mais alto do pódio olímpico. "ESSE É O POST. Todos nós, do Ministério das Comunicações, reverenciamos Rebeca Andrade", afirmou o texto, destacando a honra que a atleta trouxe ao país, especialmente para as mulheres pretas brasileiras. "Rebeca não só entrou para a nossa história. Ela É nossa história".

Além deste incidente, outro episódio polêmico marcou o início dos Jogos Olímpicos de 2024. O Ministério do Esporte também enfrentou críticas após uma postagem considerada racista por usuários das redes sociais. A publicação mostrava um chimpanzé dirigindo um barco, com a mensagem: "Todo mundo aguardando o nosso barco", acompanhada da bandeira do Brasil. Embora a postagem tenha sido rapidamente retirada do ar, circulou o suficiente para gerar indignação e prints se espalharem pela web.

Em resposta, o Ministério do Esporte lamentou profundamente o erro. "O Ministério do Esporte reconhece e lamenta profundamente o erro cometido ao publicar uma imagem inadequada em nossas redes sociais na data de hoje, antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas. A publicação foi imediatamente retirada do ar, devido à sua conotação insensível e ofensiva", afirmou a pasta em nota oficial.

