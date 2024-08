Barroso: "Homem que bate em mulher não é macho. É covarde"

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luiz Roberto Barroso afirmou, nesta quarta-feira (7/8), que homem que bate em mulher é um covarde. A afirmação foi feita durante XVIII Jornada Lei Maria da Penha, na Escola Classe JK Sol Nascente.

“Três coisas que me parecem muito importante o que seria bom que ficasse registrado na mente e no coração de todos, primeira delas homem que bate em mulher não é macho. É covarde. Em segundo lugar, homem que pratica violência sexual contra mulher é um fracassado, e não um vitorioso. E em terceiro lugar, adulto que bate em criança deseduca ou piora, educa numa cultura de violência”, afirmou.

Segundo Barroso, há duas grandes características que simbolizam a condição humana. “A primeira delas é a linguagem é a capacidade da comunicação de raciocinar de colocar as suas razões na mesa. A violência é o oposto da civilidade humana”, disse. “A segunda grande característica da condição humana é a superação da lei do mais forte, o direito e a justiça existem para que em lugar de agressão, em lugar de guerra, em lugar de socos, que no lugar do tiros se coloquem as razões”, pontuou.

“Na mesma e portanto o antídoto contra a violência é a capacidade de alongar de conversar, de expor as suas razões, dispor os seus sentimentos e a capacidade de ouvir o outro. De sair de dentro de si e ser capaz de compreender o ponto de vista do outro mesmo quando a gente não concorda”, frisou Barroso.

O presidente do STF afirmou ainda que a violência é o único caminho que não leva a lugar nenhum. "Os números da violência doméstica e da violência contra a mulher são muito me impressionantes, muito assustados e devem esses números acender um radar no coração e na mente de todos nós”, completou.