Bolsonaro: Nunes não é candidato "dos sonhos" e Marçal "tem suas virtudes"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira, 15, que o candidato à Prefeitura de São Paulo apoiado por ele, Ricardo Nunes (MDB), não é seu "candidato dos sonhos". Mesmo assim, o ex-presidente disse que deve manter o compromisso firmado entre eles de aliança nestas eleições. Na mesma declaração, Bolsonaro elogiou outro candidato, Pablo Marçal (PRTB), de quem também é próximo.

"Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso. Vou ajudá-lo onde for possível. Lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem. Uma pessoa inteligente. Tem suas virtudes. Não tem experiência, mas faz parte", disse o ex-presidente, em entrevista à Rádio 96 FM, de Natal (RN).

Leia também: Toffoli critica excesso de judicialização e diz que tributária irá para o STF

No começo de junho, quando Marçal entrou para a lista de pré-candidatos ao Palácio do Anhangabaú, ele e Bolsonaro se reuniram em Brasília e o ex-coach afirmou, horas depois, que seria o novo apoiado pelo ex-presidente. Segundo Marçal, Bolsonaro via mais alinhamento ideológico nele do que em Nunes. "Como o Bolsonaro vai apoiar um 'cara' que tem o (João) Doria como articulador?", questionou o candidato do PRTB, referindo-se ao acordo que, em 2020, consolidou a indicação de Nunes como vice-prefeito na chapa de Bruno Covas, do PSDB.

Um dia depois, Bolsonaro disse, ao Estadão, que não havia trocado de candidato nem feito uma nova aliança. Ao desmentir Marçal, afirmou ter compromisso com a reeleição do emedebista e que jamais deixaria Marçal falar em seu nome. "Em nenhum momento eu falei para ele que não iria apoiar o Ricardo Nunes. Assim sendo, ele se equivocou, ou alguém se equivocou. Eu estou tranquilo da minha parte", afirmou Bolsonaro.

Em fevereiro, Bolsonaro afirmou que preferia o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) como candidato à Prefeitura. Segundo o ex-presidente, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o convenceu, porém, a entrar na campanha de Nunes, que teria mais chances de derrotar o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

"Minha preferência (para a Prefeitura) sempre foi o Ricardo Salles, não nego isso aí, gosto muito dele e tenho uma boa amizade com ele", afirmou Bolsonaro, reforçando depois: "Lamento, repito, do coração, eu queria o Ricardo Salles, mas é página virada isso aí".