Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura de Macapá

Já foram encerrados os registros para as candidaturas às eleições municipais de 2024. Candidatos, federações e partidos políticos tinham até esta quinta-feira (15/08) para se candidatar no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou nos juízos eleitorais de forma presencial. Nos próximos meses, a atenção estará voltada para os próximos vereadores e prefeitos de cada município.

Confira os nomes dos candidatos à prefeitura de Macapá, capital do Amapá:



Aline 10

Aline Gurgel (foto: TSE)

Aline 10, ou Aline Gurgel, é advogada e foi deputada federal pelo Amapá em 2018. Se candidatou à prefeitura do Macapá em 2016, mas saiu derrotada. Agora, pela segunda vez, Aline concorre para o cargo pelo Republicanos. Como vice-prefeito da chapa de Aline está o Coronel Adilton, do Partido Liberal. A candidatura faz parte da coligação "Macapá Pra Todos Nós", com os partidos Republicano e PL. O número para votar em Aline 10 é o 10.

Dr. Furlan

Dr Furlan (foto: TSE)

Antonio Paulo Furlan, mais conhecido como Dr. Furlan, é o atual prefeito da capital do Amapá. Filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Dr. Fulan foi deputado estadual por dois mandatos consecutivos, até a eleição para prefeito em 2020. O candidato concorre à reeleição com o empresário Mário Neto, do Podemos, como vice-prefeito. Os dois fazem parte da coligação Trabalhamos Pelo Povo, com os partidos MDB, PODE, PSD, PSB e PRD. Furlan declarou R$ 1.262.464,77 em bens totais. O número para votar em Dr. Fulan é o 15.



Gianfranco

Gianfranco Gusmão (foto: TSE )

Professor de geografia há mais de 20 anos, Gianfranco Gusmão atua na rede pública estadual e foi diretor de formação política e sindical do Sindicato dos Servidores Públicos em Educação do Amapá. Filiado ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU), Gianfranco concorre pela segunda vez ao cargo de prefeito de Macapá. Como suplente está o rodoviário Carlos Cley, também do PSTU. O candidato declarou ter R$ 293.000,00 em bens totais. O número para votar em Gianfranco é o 16.

Gilvam Borges

GILVAM BORGES (foto: TSE)

Sociólogo e filiado ao Partido Avante, Gilvam Borges é candidato à prefeitura de Macapá. Borges já se candidatou para outros cargos públicos, mas nunca foi eleito. Bruno Dias, também do Avante, está na chapa para vice-prefeito. O candidato não há bens a declarar. O número para votar em Gilvam Borges é 70.



Jairo Palheta



JAIRO PALHETA (foto: TSE)

Candidato do Partido da Causa Operária (PCO), Jairo Palheta é agricultor e tenta se eleger desde 2010 no estado do Amapá. Nas eleições de 2024, tenta agora para prefeito. Em sua chapa está a também agricultura, Keury Souza (PCO). Palheta não tem bens a declarar. O número para votar em Jairo Palheta é 29.



Patrícia Ferraz



Patrícia Ferraz (foto: TSE)

Empreendedora e cirurgiã-dentista, Patrícia Ferraz já exerceu mandato de deputada federal pelo estado. Agora, é candidata a prefeita de Macapá pelo PSDB com o Professor Morpheu, do Progressistas, como seu vice-prefeito. A chapa faz parte da coligação "Pra fazer mais por você", com os partidos PSDB Cidadania e PP. Patrícia tem R$ 950.000,00 em bens totais. O número para votar em Patrícia Ferraz é o 45.



Paulo Lemos



PAULO LEMOS (foto: TSE)

Professor de história da rede estadual e advogado, Paulo Lemos já foi deputado estadual por dois mandatos consecutivos. Candidato à prefeitura de Macapá pelo PSol junto com a suplente a também professora e pedagoga Ivanéia Alves, do PT. Paulo tem R$ 365.539,89 em bens totais. O número para votar em Paulo Lemos é o 50.



Sharon Braga



SHARON BRAGA (foto: TSE)

Empresário, Sharon Braga foi escolhido pelo Partido Novo para a candidatura a prefeito de Macapá. A advogada Daniela Furtado, também do partido Novo, foi o nome escolhido para a vice-prefeita na chapa de Braga. O candidato não tem bens a declarar. O número para votar em Sharon Braga é o 30.



*Estão citados na reportagem todos os candidatos listados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2024. A matéria será atualizada caso novas candidaturas sejam disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.

