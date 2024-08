TSE confirma nove candidatos à Prefeitura de Belém; veja lista

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou nove candidatos ao cargo de prefeito na cidade de Belém (PA). No sistema da Justiça, eles preencheram informações sobre escolaridade, profissão, valor dos bens e número de urna.

Qualquer cidadão pode disputar os cargos eletivos, desde que preencham as condições de elegibilidade e de incompatibilidade previstas na Constituição, como por exemplo, ter nacionalidade brasileira e estar em dia com a justiça eleitoral.

Confira os candidatos para a Prefeitura de Belém:

DELEGADO ÉDER MAURO

Delegado Éder Mauro (foto: TSE)

Éder Mauro Cardoso Barra, conhecido como Delegado Éder Mauro, é delegado de polícia e político brasileiro filiado ao Partido Liberal (PL). Atualmente, ele ocupa o cargo de deputado federal pelo Pará. Antes de ingressar na política, se formou em direito e atuou como delegado em Belém.

Sua vice, Dra. Tatiane também é do PL e a chapa não possui coligações. Éder Mauro declarou R$ 2.387.841,10. Seu número na urna é 22.

Delegado Eguchi

Delegado Eguchi (foto: TSE)

Everaldo Eguchi, também conhecido como Delegado Eguchi, é um candidato à prefeitura de Belém pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) nas eleições de 2024 1. Ele declarou um patrimônio de R$ 1.574.000,00 no registro de candidatura junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O suplente de deputado federal já havia concorrido ao cargo de prefeito de Belém em 2020.

Fernando Bruno, também do PRTB, completa a chapa como candidato a vice-prefeito. A coligação União bora Belém, conta com PRTB e Solidariedade. O número de Everaldo na urna é 28.



Edmilson Brito

Edmilson Rodrigues (foto: TSE)

Edmilson Brito Rodrigues, nascido em Belém do Pará em 26 de maio de 1957, é arquiteto, professor e político brasileiro. Ele é filiado ao Partido Socialismo e Liberdade (PSol) e atual prefeito de Belém, cargo que já ocupou entre 1997 e 2005. Foi deputado estadual do Pará em dois períodos (1987-1995 e 2011-2015) e deputado federal pelo mesmo estado (2015-2021).

Seu atual vice é o petista Edilson Moura, e conta também com a coligagção chamada A nossa família é o povo, com a presença dos partidos PT,PC do B,PV, PSol, Rede. O candidato declarou R$ 207.960,80. O número na urna é 50.

Igor Normando

Igor Normando (foto: TSE)

Igor Wander Centeno Normando é o candidato do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) à Prefeitura de Belém. Advogado, tem 37 anos e já ocupou cargos públicos: foi vereador de Belém de 2012 a 2015.

A chapa tem o apoio da coligação Levanta Belém, que conta com os partidos MDB / PSB / PRD / UNIÃO / PDT / PP / PSD / Federação PSDB CIDADANIA, seu vice Cássio Andrade também é do MDB. Igor declarou R$ 906.981,50 ao TSE. Seu número na urna é 15.



Ítalo Neves Abati

Ítalo Abati (foto: TSE)

Ítalo Neves Abati é o candidato do Novo à prefeitura de Belém. O professor de direito constitucional, ambiental e filosofia nunca foi ocupou um cargo político antes. Seu vice é Acilon Baptista, também do partido Novo. A candidatura não conta com coligações. Ele não declarou nenhum ben ao TSE. Seu número na urna é 30.

Jefferson LIMA

Jefferson Lima (foto: TSE)

Jefferson Ely Vale de Lima é o candidato do Podemos à prefeitura de Belém. Já concorreu para deputado estadual pelo MDB, senador pelo PP, prefeito de Belém pelo PP e vereador de Belém pelo PV.A declaração de bens do candidato R$ 263.900,00. Seu número na urna é 20. A médica Aline Kzam, também do Podemos, é a candidata a vice na chapa.



Raquel Brício

Raquel Brício (foto: TSE)

Raquel Nonato de Brício, 32 anos, é a candidata do Partido Unidade Popular (UP) à Prefeitura de Belém. Ela registrou junto ao TSE que não possui bens a declarar. É formada em Gestão de Recursos Humanos e é estudante de direito na Universidade Federal do Pará (UFPA). Também trabalha como guarda portuária Federal na Companhia Docas do Pará. O número na urna é 33. Sua candidata a vice é Gal Leite (UP).

Thiago Araújo

Thiago Araújo (foto: TSE)

Thiago Araújo é candidato pelo Republicanos. Foi eleito deputado estadual pelo Cidadania em 2022 e já havia concorrido ao cargo nas eleições de 2018 e 2014. Antes disso, em 2012, foi vereador pelo PPS. Sua candidata a vice é Shirley Alves (Republicanos). A coligação conta com os partidos REPUBLICANOS / DC / PMB / AGIR / AVANTE / SOLIDARIEDADE. O candidato declarou R$ 4.962.636,08 TSE. Seu número na urna é 10.

Well

Well (foto: TSE)

Wellingta Josyane Siqueira Macedo é a candidata do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). Tem 44 anos e nasceu em Belém (PA). Militante na sigla há 17 anos, é conhecida como “Well”. A chapa não possui coligação e conta com Airton Moraes (PSTU) como vice. Ela não declarou bens ao TSE. Seu número na urna é 16.

